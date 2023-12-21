Ферстаппен лидирует в рейтинге выплат гонщикам

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Макс Ферстаппен в этом году доминировал на трассе и лидирует в рейтинге по размеру выплат гонщикам по сумме зарплаты и бонусов за очки и победы, но без учёта спонсорских контрактов.

По данным Forbes совокупный доход десяти лучших гонщиков Формулы 1 в 2023 году немного снизился – это примерно 258 миллионов долларов против 264 миллионов в прошлом году.

Первая десятка гонщиков по размеру зарплаты

Гонщик Зарплата ($) Бонусы Всего 1. М.Ферстаппен 45 млн 25 млн 70 млн 2. Л.Хэмилтон 55 млн — 55 млн 3. Ф.Алонсо 24 млн 10 млн 34 млн 4. С.Перес 10 млн 16 млн 26 млн 5. Ш.Леклер 14 млн 5 млн 19 млн 6. Л.Норрис 5 млн 10 млн 15 млн 7. К.Сайнс 8 млн 6 млн 14 млн 8. Д.Расселл 4 млн 5 млн 9 млн 9. П.Гасли 5 млн 3 млн 8 млн 10. О.Пиастри 3 млн 5 млн 8 млн