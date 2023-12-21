Ферстаппен приболел после Абу-Даби

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Сезон выдался долгим и сложным в конце многие сотрудники команд заболели, в том числе и Макс Ферстаппен – он рассказал об этом в подкасте Talking Bull.

Макс Ферстаппен: «После Абу-Даби я пару дней сильно болел и до сих пор выздоравливаю. Постоянные переезды тоже не помогли. Но впереди две приятные недели, когда я смогу просто отключиться, не просматривая электронную почту и всё, что связано с Формулой 1.

Честно говоря, я должен извиниться перед своим инженером – он прислал мне три электронных письма, касающихся следующего года, а я не ответил. Но я видел его сегодня, мы всё обсудили

С нетерпением жду возможности взять небольшой отпуск. Но на подиуме в Абу-Даби меня поразили наши достижения в этом году. Было немного грустно покидать кокпит RB19».