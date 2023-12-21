Формула 2: Ричард Ферсхор перешёл в Trident

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Ричард Ферсхор продолжит карьеру в Формуле 2 в 2024 году. Голландский гонщик сменил команду, и в следующем сезоне будет выступать за Trident.

В 2023-м в составе Van Amersfoort Racing Ферсхор выиграл воскресную гонку в австрийском Шпильберге, трижды поднялся на подиум и занял девятое место в личном зачёте.

Ричард Ферсхор: «Я рад сообщить, что в следующем году будут выступать за команду Trident Motorsport в Формуле 2. Я рад возвращению, учитывая опыт нашего успешного сотрудничества в 2022 году, и с нетерпением жду начала совместной работы по доработке новой машины. Я благодарен за эту возможность и готов к предстоящим вызовам!»