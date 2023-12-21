Франц Тост: Иногда сотрудников приходится увольнять

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В AlphaTauri слабо начали сезон, а в последних Гран При неожиданно прибавили. Покинувший команду её руководитель Франц Тост в интервью официальному сайту рассказал о причинах…

Франц Тост: «Всё началось ещё в 2022-м, когда изменился регламент и мы выбрали ошибочное направление развития аэродинамики. Я понял это в марте или апреле. Я пошел в отдел кадров и сказал менеджеру по персоналу, что нам нужны три-пять старших инженеров по аэродинамике.

Я беседовал с нашими инженерами, было ощущение, что они заблудились в новых правилах, поэтому я решил их заменить.

Вам приходится менять людей, ведь инженеры никогда не признают, что пошли не в том направлении. У них всегда будут оправдания, они скажут, что следующее обновление будет лучше, а потом ещё лучше. Я не хотел больше слышать эту чушь.

Мы искали новых людей и, к счастью, нашли их. Но и здесь возникла проблема – в контрактах сотрудников всегда есть обязательный отпуск, так что пришлось подождать.

В итоге первый новый сотрудник у нас появился в апреле 2023 года, второй — в июле и третий — в сентябре. Для меня было важно понять, смогут ли они двигать команду в нужном направлении, я настаивал на обновлении в каждой гонке, чтобы выяснить, хорошо ли они справляются со своей работой.

В итоге новинки сработали, чем я остался доволен. В следующем году команда может рассчитывать на более высокие результаты».