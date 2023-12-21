Кубок Деймона Хилла выставлен на продажу

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В сезоне 1997 года действующий в тот момент чемпион мира Деймон Хилл неожиданно перешёл в слабую команду Arrows, но в Венгрии получил шанс победить. До последнего круга британец оставался впереди, но возникли проблемы с гидравликой и вперёд вышел Жак Вильнёв.

Кубок за второе место, полученный Хиллом на подиуме Хунгароринга, принадлежал Arrows, но в 2023-м все активы команды были проданы, а трофей достался частному владельцу, который сейчас решил его продать.

Начальная цена на аукционе The Sale Room – 1600 фунтов стерлингов.