Оскар Пиастри проведёт праздники в Мельбурне

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Оскар Пиастри рассказал о планах на предстоящие рождественские и новогодние праздники. Гонщик McLaren проведёт их в родном Мельбурне в кругу семьи и близких друзей.

Оскар Пиастри: «Я вернусь в Австралию на Рождество. Будет здорово увидеть семью и друзей. Став гонщиком Формулы 1, я могу себе позволить провести дополнительную неделю дома, когда мы приезжаем на Гран При Австралии, но это не то же самое, что отметить Рождество с семьёй.

Я рад, что у меня будет две с половиной недели, чтобы расслабиться и отдохнуть. Кроме того, здорово вернуться в лето».

В январе Оскар Пиастри планирует вернуться в Великобританию, чтобы начать полноценную подготовку к новому сезону.