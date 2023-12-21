Открытое письмо Зака Брауна

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун подвёл итоги сезона в открытом письме…

Дорогие болельщики McLaren,

Как исполнительный директор McLaren Racing, я испытываю огромную гордость и чувствую глубокую ответственности, возглавляя эту культовую команду. Руководить командой с таким наследием и богатой историей – настоящая привилегия. Страсть и преданность болельщиков McLaren побуждают меня и всех сотрудников работать над достижением нашей общей цели – успеха на трассе и за ее пределами.

Я благодарен за возможность работать вместе с руководителями наших команд – Андреа Стеллой, Гэвином Уордом, Яном Джеймсом и их коллективами, со многими мужчинами и женщинами, которые неустанно трудятся на трассе, так и за кулисами. Для меня большая честь быть частью этой замечательной команды и получать поддержку от лучших руководителей в этом спорте. Коллективные усилия всей нашей компании, включая наших владельцев, членов совета директоров, наших замечательных партнеров и преданных болельщиков, воплощают дух McLaren Racing и заставляют нас всегда двигаться вперед.

Я хочу поблагодарить миллионы наших поклонников по всему миру и поразмышлять о наших достижениях за последние 12 месяцев.

Несмотря на то, что начало сезона в Формуле 1 получилось для нас непростым, мы сохраняли концентрацию и спокойствие. Андреа Стелла и его команда дорабатывали машину, что позволило вывести её из последних рядов в лидеры. Удивительно то, что, за исключением нескольких изменений в руководстве, те же люди, которые начинали сезон, позволили McLaren уверенно его завершить. Сейчас мы круглосуточно работаем с машиной 2024 года и хотим развить этот прогресс.

В следующем сезоне перед нами стоит сложная задача – ещё больше сократить отставание от лидеров. Все команды находятся в поиске путей развития машин и повышения скорости, наша команда приняла этот вызов с присущей ей решимостью и преданностью делу.

Надо отдать должное Максу Ферстаппену, который в этом году побил многие рекорды. Сомневаюсь, что мы ещё когда-нибудь увидим такое доминирование. В Венгрии, когда Red Bull Racing побила рекорд McLaren 1988 года (выиграв свой 12-й Гран При подряд), мы тоже смогли подняться на подиум и разделить это достижение, даже несмотря на небольшой казус с трофеем Ландо!

Весь год борьба между остальными командами была напряженной, что привело в восторг поклонников Формулы 1 по всему миру. Приятно видеть, как наш бывший пилот и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо доказал, что в 42 года возраст не помеха успеху – он завоевал шесть подиумов в первых восьми гонках.

Mercedes, Ferrari и Aston Martin не облегчили нам задачу, но мы боролись за победу в каждой гонке на каждом круге, что привело к захватывающему финалу, когда окончательные позиции в Кубке конструкторов определились на последнем этапе сезона. Гонщики пяти разных команд семь раз поднимались на подиум в одном сезоне, что ещё раз говорит о высокой конкуренции.

В начале года мы поставили цель стабильно бороться за подиум и закончить сезон не ниже четвертого места. Нам удалось достичь этой цели, пройдя путь от девятой по скорости команды до, возможно, второй по скорости к концу года. Во многом это заслуга руководителя команды Андреа Стелла и его коллектива. Андреа проделал выдающуюся работу не только в плане культуры, которую он создал в McLaren, но и в том, как он наделил людей полномочиями. Стелла – целеустремленный и вдохновляющий лидер.

Лично для меня самым ярким событием года стала наша домашняя гонка в Сильверстоуне, когда Ландо вырвался в лидеры на старте, а Оскар следовал вплотную за ним. Британские болельщики громко поддерживали их с трибун – это было невероятно. Ландо был великолепен в 2023-м, демонстрируя отличную скорость и потрясающее мастерство. Он часто бывает строг к себе, когда допускает ошибку, но семь подиумов свидетельствуют о его скорости и решимости. Его первая победа уже не за горами.

Я считаю, что у нас самая сильная пара пилотов в Формуле 1. Оскар многих удивил в дебютном сезоне, доказав, что способен бороться в первых рядах с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Жаль, что ему не удалось подняться на подиум в Сильверстоуне из-за автомобиля безопасности, но он сделал это в Сузуке, а затем выиграл спринт в Катаре, что доказывает его исключительный талант. Я не сомневаюсь, что с новым контрактом Оскара, который рассчитан до конца 2026 года, он продолжит впечатлять, набираясь опыта.

Победа в спринте в Катаре стала одним из двух значимых достижений команды в этом особенном году. В тот уик-энд наши механики установили мировой рекорд, им удалось провести пит-стоп Ландо за 1,8 секунды. Хотя именно гонщики привлекают наибольшее внимание прессы и болельщиков, это стало напоминанием об интенсивной командной работе, которая ведется во всей нашей организации, чтобы мы вместе добивались максимальных результатов.

Я назвал этот год особенным, поскольку мы отмечаем 60-летие с тех пор, как наш основатель Брюс Макларен собрал эту великую команду. Мы отметили это событие целым рядом специальных мероприятий. Несмотря на непогоду, Фестиваль скорости в Гудвуде стал идеальным местом для демонстрации нашей богатой и успешной истории».