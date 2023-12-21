Перес: Такой календарь может повлиять на карьеру

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Рекордный сезон 2024 года из 24-х Гран При начнётся в первых числах марта, а закончится в декабре. Серхио Перес считает, что столь напряжённый график может повлиять на продолжительность карьеры.

Серхио Перес: «Мы хотим обсудить этот вопрос и подумать о том, что можно сделать.

Сейчас слишком поздно для следующего года, но в 2024-м нам нужно что-то с этим сделать. Я никогда не видел, чтобы люди были настолько измотаны на последнем этапе. К этому нужно отнестись очень серьёзно.

Для спорта важно, чтобы карьера гонщиков была столь же продолжительной, как и раньше. Мы хотим, чтобы и механики работали долго. Я считаю, что об этом нужно подумать».