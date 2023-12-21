Томбасис: Инспекции будут проходить без предупреждения

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Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис заявил, что в следующем году представители технического контроля федерации будут приезжать на базы команд внезапно и добиваться доступа к оборудованию уже через десять минут.

Николас Томбасис: «Мы хотим приезжать без предупреждения. Нужно разработать процесс, при котором наши инспекторы просто звонят от ворот базы, их встречает представитель команды и они смогут сказать: «Я хочу пойти посмотреть аэродинамическую трубу или что-то ещё».

Примерно через 10–15 минут мы хотим быть на месте осмотра, чтобы нам не приходилось, как прежде, час ждать у ворот.

Мы давно стремились расширить нашу команду технических инспекторов, но не хватало специалистов. Сейчас мы набрали нужный штат, что позволит нам посещать команды каждые две-три недели».