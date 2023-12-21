В Мехико Red Bull с трудом набрала механиков

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Обычно для обслуживания машины в Red Bull используют 21 механика и несколько остаются в резерве. Но спортивный директор команды Джонатан Уитли признал, что во время этапа в Мехико бригаду механиков удалось с трудом собрать только к утру воскресенья.

Джонатан Уитли: «Этот год получился довольно тяжелым для нас в плане болезней, свадеб, похорон, когда люди пропускали этапы. Поэтому у нас всегда есть резерв.

Но в Мехико заболевших желудочной инфекцией оказалось так много, что мы собрали полный комплект только в воскресенье утром. И при этом трое выполняли сразу несколько функций».