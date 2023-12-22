Две команды проведут презентации 5 февраля

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Сразу две команды Формулы 1 объявили о проведении презентации 5 февраля 2024 года.

Первой дату назвали в Williams – команда сообщила, что в этот день проведёт «презентацию сезона». Судя по прошлому опыту, на презентации машина показана не будет, а пресс-служба опубликует рендеры в цветах 2024 года и интервью с гонщиками и руководством.

Второй командой, объявившей о презентации 5 февраля, стала Sauber. В сообщении команды ничего не сказано о том, что конкретно планируется на этот день.

«Пристегните ремни, уже почти пора. Вы не хотите это пропустить», – интригуют в Sauber.