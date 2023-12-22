F1News.ru: Традиционный опрос по итогам сезона< /b>

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В конце года мы проводим традиционный опрос читателей. Это важно для нашей работы, к тому же всегда интересно подвести итоги сезона, понять, какие гонки и гонщики произвели большее впечатление, за кого болеет молодежь, что запомнилось более взрослой аудитории.

При подведении итогов будут учитываться голоса тех, кто ответил на все вопросы – нам нужно и интересно знать ваше мнение. Чем больше болельщиков примет участие, тем объективнее получится картина, так что приглашайте друзей.

Допускается однократное голосование в течение дня, после новогодних праздников мы сделаем выборку по уникальным участникам и опубликуем результаты.

Прямую трансляцию рейтинга в номинации «Лучший гонщик сезона» можно посмотреть в правой колонке на главной странице.

Опрос по итогам сезона 2023 года!