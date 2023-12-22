Фернандо Алонсо: Теперь мы сосредоточимся на деталях

Если в Mercedes и Ferrari строят для предстоящего сезона новые машины, то в Aston Martin будут использовать оптимизированную версию AMR23 этого года. Фернандо Алонсо считает, что это не помешает.

Фернандо Алонсо: «Цели не сильно изменятся, но в каждом сезоне слишком много неизвестных. В Формуле 1 может случиться все что угодно. После тестов и первой гонки мы примерно поймём, на что можем рассчитывать. Мы надеемся по-прежнему быть конкурентоспособными, регулярно бороться за очки и подиумы. Мы надеемся на нашу первую победу – было бы невероятно, но сложность этой задачи нельзя недооценивать.

В этом году мы превзошли ожидания, поскольку они были низкими, а сезон получился невероятным. Если мы установим слишком высокие, нереалистичные ожидания, может произойти обратное.

Впереди мой второй год в команде, что очень поможет – мне не придется делать многое из того, чем я занимался в начале этого года. Всё станет проще, мы сможем с первого дня тестов сосредоточиться на подготовке к гонкам.

В этом году мы заложили неплохой фундамент, теперь сосредоточимся на деталях и займёмся оптимизацией».