Формулу 1 ждёт обязательный зимний перерыв

Многие годы календарь Формулы 1 включает обязательный двухнедельный летний перерыв, когда двери баз закрываются, сотрудники разъезжаются по домам и не имеют права работать и даже отвечать на электронную почту.

Учитывая плотность календаря следующего сезона, в Формуле 1 впервые появился обязательный зимний перерыв – с 24 декабря по 2 января любые работы запрещены.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes: «Это будет первое Рождество в Формуле 1 за всю историю, когда люди смогут взять несколько выходных, не чувствуя вины за то, что теряют несколько дней работы с машинами, поскольку перерыв является обязательным.

Честно говоря, не все в команде это поддерживают. Нам навязывают эти обязательные перерывы, лишая возможности взять отпуск в течение года. В результаты все сотрудники вынуждены брать отпуск в те периоды года, когда это довольно дорого.

Люди, которых роль которых в компании не обязывает их постоянно присутствовать в течение года, чувствуют себя некомфортно, когда им говорят, что они должны брать отпуск в конкретные даты.

Но для команды, для меня, для руководства, для всех, кто постоянно путешествует с гонки на гонку, это весьма долгожданный зимний перерыв.

Он позволяет нам вернуться домой, не чувствовать себя виноватым за то, что не открыл ноутбук или телефон и не ответил на триллион электронных писем, а просто немного отдохнуть, так что я с нетерпением этого жду».