Хорнер: У нас с Марко крепкие рабочие отношения

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Пресса обсуждает конфликт между Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко с начала сентября, связывая его с борьбой за власть. Прозвучало несколько эмоциональных заявлений, в том числе со стороны Марко, но сейчас Хорнер заявил, что никакого конфликта нет – всё придумали журналисты.

Кристиан Хорнер: «Некоторые публикации в прессе кажутся мне смешными. Удивительно, как камешек, брошенный в воду в Бразилии, достигнув Европы становится высокой волной.

Это говорит о том, что после нашей досрочной двойной победы многим хочется внести разлад. Но у нас с Хельмутом прекрасные отношения с 1996 года, когда мы впервые встретились. С тех пор это очень крепкие рабочие отношения, и ничего не изменилось».