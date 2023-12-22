Хюлкенберг: Доработка машины себя не оправдала

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В интервью Auto Motor und Sport Нико Хюлкенберг подвёл итоги минувшего сезона, а от вопросов о будущем пока уклонился…

Нико Хюлкенберг: «Доработка машины по ходу сезона себя не оправдала. В начале сезона мы ещё участвовали в борьбе, а в конце скатились на последнее место. Конечно, я не ожидал, что мы будем зарабатывать очки каждый уик-энд, но всё же рассчитывал на большее.

Нужно быть честными с самими собой и признать, что это не отвечает нашим потребностям, когда мы вкладываем столько труда в переоборудование автомобиля, а результат оказывается почти таким же. Есть несколько причин – размер команды, бюджет, инфраструктура, уровень специалистов. Наша задача — в следующем году добиться большего.

Возможный переход в Sauber в 2025-м, а потом в Audi? У меня нет ответа. Время покажет. Посмотрим, как сложится сезон в следующем году. Будет ли наша машина конкурентоспособна. Вероятно, в команде должны произойти какие-то перемены, чтобы это не повторилось».