Майк Крак: Лэнс уверенно справился с прессингом

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Лэнс Стролл закончил сезон на десятом месте в личном зачёте, уступив напарнику по команде Фернандо Алонсо 132 очка. Тем не менее, руководитель Aston Martin Майк Крак доволен формой канадского гонщика и рассчитывает, что в 2024-м Лэнс продолжит прибавлять.

Майк Крак: «Лэнс в хорошей форме – он расслаблен и уверен в себе, что прекрасно видно по его языку тела. Удивительно, какого прогресса он добился в этом году. Полученная перед началом сезона травма отбросила его назад, но он проявил настоящий боевой дух, чтобы как можно скорее вернуться за руль. Несмотря на всё, через что ему пришлось пройти, Лэнс оставался очень быстрым.

По ходу сезона ему пришлось иметь дело с серьёзным прессингом, но Лэнс очень уверенно с ним справился. На самом деле, я бы хотел, чтобы сезон продолжался и дальше, поскольку в трёх заключительных Гран При Лэнс был очень быстр.

Мы можем опираться на его скорость – это и должно было произойти. Главное, чтобы следующий год он продолжил с того места, на котором остановился в конце этого сезона. Лэнс преодолел множество трудностей, и теперь его дела идут в гору».