Мартин Брандл: Sauber нужно что-то менять

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В этом году Sauber завершила титульное партнерство с Alfa Romeo, заняв девятое место в Кубке конструкторов и опередив только Haas. Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport Мартин Брандл считает, что команде нужно измениться или прекратить существование.

Мартин Брандл: «Время от времени они демонстрировали скорость, но не в этом сезоне, а в прошлом, особенно с Валттери Боттасом.

Мне всегда было интересно, зачем они существуют, к чему стремятся, в чём цель, которая у других команд вполне очевидна. Я бы не стал их недооценивать, но в чемпионате мира они просто крутятся вокруг одного и того же места.

Sauber нужно что-то менять. Возможно, эти изменения произойдут, если в Audi постепенно возьмут контроль над командой, чтобы подготовить её к своему приходу в 2026-м».