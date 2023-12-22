Ньюи: Мы не ждали, что сезон сложится именно так

7

Руководитель конструкторского штаба Red Bull Эдриан Ньюи в подкасте Formula For Success подвёл итоги сезона…

Эдриан Ньюи: «Начиная сезон, мы были уверены, что год получится сложным. Никто не ждал, что сезон сложится именно так. Ну а потом мы просто наблюдали за происходящим, двигаясь от одной гонки к другой.

На самом деле, я никогда не был доволен машиной. Мы провели фантастический сезон, побили рекорды, но в машине всегда есть вещи, которые, как нам кажется, можно улучшить.

Вы не думаете об успехе, а ищете слабые места и пытаетесь их устранить. Именно из-за них мы не выиграли гонку в Сингапуре. И это очень полезно для нас, поскольку мы полностью провалились, но увидели некоторые слабые места в машине.

Именно об этом нужно думать: «Как я могу это улучшить? Как устранить эти проблемы в следующем году? И просто двигаться вперед».