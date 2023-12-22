Вассёр озабочен сотрудничеством Red Bull и AlphaTauri

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В следующем году AlphaTauri вновь сменит статус, став после «дочерней» и «сестринской» команды клиентской для Red Bull Racing.

Многие в этой ситуации озабочены тем, что в рамках жёстких ограничений бюджета клиентская команда может выполнять какие-то исследования для основной в рамках своего бюджета, получая большинство узлов от старшей команды.

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр обеспокоен этой проблемой, но считает, что в FIA смогут контролировать ситуацию…

Фредерик Вассёр: «Важно следить за тем, как команды работают со своими клиентами. Я считаю, что когда две команды принадлежат одной компании, как Red Bull и AlphaTauri, это неправильно. Но до сих пор FIA удавалось с этим справляться, уверен, так будет и в будущем.

Учитывая стабильность регламента, плотность результатов будет расти. По ходу сезона преимущество Red Bull сократилось. Если бы по ходу всего сезона расстановка сил была такой же, как в двух-трёх последних гонках, вряд ли они смогли бы выиграть 21 Гран При.

Но давайте посмотрим, что произойдет в следующем году. Я не хочу думать о Red Bull, нам и так хватает забот».