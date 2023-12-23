Ферстаппен планирует создать собственную команду

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В интервью журналистам своего сайта Макс Ферстаппен рассказал о планах создать собственную гоночную команду в классе GT3…

Макс Ферстаппен: «Сейчас мы только на начальном этапе. Используя Verstappen.com Racing мы спонсируем и поддерживаем гоночную деятельность близких мне людей посредством консультаций и советов.

Все началось с гоночного симулятора Team Redline. Многие люди до сих пор думают, что симуляторы – это непрофессионально, но это серьезный вид спорта, и я трачу на него много часов, чтобы подготовиться и победить всех остальных.

Сейчас Verstappen.com Racing поддерживает Тьерри Вермёлена в DTM и GTWC Sprint, а также моего отца в раллийных гонках, но цель состоит в том, чтобы в конечном счёте создать собственную гоночную команду. Мы начнем с класса GT3 и подумаем, что делать дальше».