Главные итоги года по версии Джолиона Палмера

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В 2023-м мы были свидетелями рекордов, наблюдали за напряжённым соперничеством на трассах, и уходящий год запомнится победами Макса Ферстаппена и Red Bull Racing. Но не только этим, – считает Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата.

Вот на что он обратил внимание, подводя итоги минувшего сезона…

Лучший гонщик – Макс Ферстаппен

Тут сомнений быть не может. Ферстаппен великолепно провёл сезон и действовал абсолютно безупречно. Он довёл своих соперников до того, что никто уже и не помышлял всерьёз с ним сражаться.

Макс продемонстрировал невероятное мастерство и стабильность, а больше всего впечатляло, как уверенно он выходил из многих сложных ситуаций. Он был быстрым на мокрой трассе в Монако и Зандфорте, хотя ехал на сликах, ему удавалось правильно сориентироваться в суете дождевых квалификации, например, в Монреале. Хотя его победная серия в любой момент могла прерваться, в случае с Максом казалось, что это не произойдёт никогда.

В общем, Макс Ферстаппен и его команда провели совершенно сенсационный сезон.

Лучшая команда – Red Bull Racing

В этом тоже не приходится сомневаться. Выбрать лучшую команду проще всего, поскольку Red Bull в этом сезоне была непобедима. Не только её гонщик был лучшим, но она оказалась единственной, чьи машины по воскресеньям отличались стопроцентной надёжностью.

Команда редко допускала промахи при выборе тактике, а её пит-стопы в среднем по сезону оставались образцовыми. Добавьте к этому машину RB19, превосходившую технику соперников, и тогда не будет причин удивляться тому, что сезон Red Bull провела практически идеально.

Лучшее выступление – Карлос Сайнс

В этой номинации надо отдать первое место Карлосу Сайнсу за его выступление в Сингапуре. Это была единственная гонка, в которой команда Red Bull не боролась на победу, и в той ситуации борьба за первое место развернулась между несколькими претендентами.

В ней участвовали оба гонщика Ferrari, оба гонщика Mercedes и Ландо Норрис, но лучше всех с делом справился Сайнс – ему и досталась победа. Это был прекрасный пример умного подхода к борьбе на трассе, когда испанец действовал очень грамотно и расчётливо.

Радостный момент – McLaren в Сильверстоуне

Ландо Норрис продемонстрировал многообещающие возможности модернизированной машины McLaren на предыдущем этапе в Австрии, но именно в Сильверстоуне мы увидели, как оба гонщика команды в полной мере использовали потенциал MCL60, а Оскар Пиастри наконец-то смог блеснуть талантом.

Лучшая гонка – Лас-Вегас

В Лас-Вегасе было всё: драма на старте, драма в последнем повороте, множество дерзких обгонов и ярких инцидентов, причём в победе Макса не было уверенности до последних кругов.

Дебютный Гран При Лас-Вегаса запомнился, хотя гонки на городских трассах, возможно, нравятся не всем. Разумеется, не хочется, чтобы каждый этап чемпионата проходил на таких трассах, но если гонку было интересно смотреть, её нельзя назвать плохой.

Лучший неочевидный результат – подиум Окона в Монако

Пьер Гасли поднялся на подиум в Зандфорте, что тоже относится к этой категории – там гонщик Alpine отлично использовал тактику, однако 3-е место Эстебана Окона в Монако было добыто в честной борьбе на трассе, где вкус успеха ещё слаще.

Эстебан и его команда отлично провели гонку, носившую довольно хаотичный характер, и остаётся только порадоваться за Alpine, ведь в 2023 году оба её гонщика побывали на подиуме.

Удивление года – Фернандо Алонсо и Aston Martin

Это ещё одна удивительная история, продолжавшаяся весь сезон. Кто мог предвидеть, что впервые за 10 лет Фернандо Алонсо будет регулярно бороться за места в первой тройке?

Aston Martin удалось построить быструю машину, и это великолепное достижение, а Фернандо смог выжать из AMR23 всё, на что она была способна. К тому же, машина, обеспечивавшая хороший разгон на выходе из поворотов, подходила его стилю пилотирования, и он доказал всем, что в свои 42 года по-прежнему способен на многое.

Новичок года – Оскар Пиастри

Оскар не был единственным новичком Формулы 1 в этом году, но однозначно стал лучшим дебютантом, кого мы увидели за долгое время. За рулём он действовал очень спокойно и методично, а когда оказывался в сложных ситуациях, то быстро адаптировался, и мы убедились, что он действительно очень талантлив.

Его напарник, Ландо Норрис, пилотировавший другую машину McLaren, задавал отличные ориентиры, и догнать его было непросто, но Оскару это удавалось.

Два других дебютанта, Логан Сарджент и Ник де Вриз, разочаровали, так что особой конкуренции в этой номинации не было, однако стоит отметить Лиама Лоусона, заменявшего травмированного Даниэля Риккардо в пяти гонках и заработавшего очки.