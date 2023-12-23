Карлос Сайнс мечтает о машине, способной побеждать

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Карлос Сайнс в минувшем сезоне был единственным, кроме гонщиков Red Bull Racing, кому удалось стать победителем Гран При, но в 2024 году испанец намерен чаще бросать вызов лидерам чемпионата.

«Если говорить о заветных желаниях в это Рождество, то я бы попросил машину, которая в 2024 году позволит бороться за победы, – рассказал Карлос в интервью телеканалу DAZN. – Впрочем, одному только Богу известно, сможем ли мы выигрывать гонки или нет. Поэтому приходится ограничивать себя и мечтать лишь о том, чтобы каждый уик-энд я мог начинать с мыслью о том, что победа – вполне достижимая цель.

В этом году мы с Шарлем Леклером во всех гонках были примерно на одном уровне, нас разделяло всего полсекунды. Он очень здорово проводил квалификации, но и в гонках тоже был силён, особенно когда надо было отыгрывать позиции на старте и прорываться вперёд.

По-моему, мы с Шарлем составляем отличный дуэт. Мы прекрасно ладим, подгоняем друг друга, стараясь максимально выложиться, и считаю, что для Ferrari это идеальный вариант. Между нами идёт здоровое соперничество, однако приоритетом всегда остаются интересы команды. Лично я стараюсь атаковать всегда, когда это надо делать, но при необходимости умею себя сдерживать».