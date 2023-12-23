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Кин Шилдс дебютирует в Формуле 3 в 2024 году. С 18-летним шотландским гонщиком подписала контракт Hitech Pulse-Eight, тем самым, полностью сформировав состав на следующий сезон. За команду в 2024-м помимо Шилдса будут выступать Люк Браунинг и Мартиниус Стенсхорн.

В 2023-м Кин Шилдс стал вице-чемпионом европейской Формулы Open, одержав четыре победы и десять раз поднявшись на подиум.

Кин Шилдс: «Я очень рад присоединиться к команде Hitech в Формуле 3 в следующем сезоне. Меня ждёт новый вызов, но я с нетерпением его жду.

Я уже выступал за Hitech в британской Формуле 3 в 2022 году, поэтому полностью уверен, что они помогут мне в дебютном сезоне. С нетерпением жду первый этап в Бахрейне!»