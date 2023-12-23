Команда Sauber поздравила всех с праздниками

В преддверии зимних праздников пресс-служба Sauber, в 2023-м последний сезон выступавшей в чемпионате мира как Alfa Romeo, поздравила все СМИ и всех журналистов, пишущих о Формуле 1. К поздравлению приложена весьма яркая открытка, на которой мы видим гонщиков и руководителей команды, изображённых в характерном стиле, в котором были выдержаны постеры команды, посвящённые этапам сезона.

Валттери Боттаса, Гуаньюя Чжоу, а также Тео Пуршера, резервного пилота Sauber и чемпиона Формулы 2, узнать нетрудно, но стоит пояснить, что девушка со странным выражением лица в правой части композиции – это Лена Бюлер, гонщица женской серии F1 Academy и слушательница Академии Sauber.

Джентльмен в шапочке Санта-Клауса, размахивающий бутылкой шампанского – это (вроде бы) Хеви Пухолар, главный гоночный инженер швейцарской команды. Под конец сезона он отрастил усы, что не все могли заметить. А рядом с ним Алессандро Алунни Брави, представитель команды – хотя название его должности звучит как-то не вполне конкретно, в иерархии Sauber он занимает один из руководящих постов.

А теперь процитируем текст поздравления, которое кажется несколько более пафосным, чем заслуживает скромное 9-е место, занятое командой в Кубке конструкторов, но, как говорится, из песни слова не выкинешь:

«Поскольку 2023 год уже уходит в историю, мы можем с гордостью и удовлетворением вспомнить ещё один замечательный сезон, который мы вместе с вами провели на гоночных трассах по всему миру и на нашей базе. По такому случаю мы хотим от лица всех в Sauber Motorsport пожелать вам весёлого Рождества и счастливого Нового года!

Нам понравилось работать с вами во время прошедших 12 месяцев, мы надеемся, что смогли помочь вам во всех деталях познакомиться с нашей командой… Надеемся, наша работа помогла вам лучше узнать нас и почувствовать нашу страсть к Формуле 1. Спасибо за ваш вклад и вашу поддержку в течение сезона!

С нетерпением ждём продолжения всего этого в 2024 году, когда мы раскроем новую идентичность нашей команды!..»

Как вы помните, в следующем сезоне у команды сменится титульный спонсор, им станет австралийская стриминговая платформа Kick.com, однако в Sauber всех заинтриговали, сообщив, что название команды, которое в официальном заявочном листе значится как Stake F1 Team Kick Sauber, ещё может измениться.