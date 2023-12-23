Мика Хаккинен: У Макса Ферстаппена есть особые качества

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Мика Хаккинен, подводя итоги года, обратил внимание на такую особенность сезона, как его рекордную продолжительность: по-мнению двукратного чемпиона мира, это может привести с негативным последствиям.

Мика Хаккинен: «Чемпионат 2023 года был рекордно длинным по сравнению с моими сезонами в Формуле 1. Думаю, тогда у нас было не больше 17 гонок в году, а сейчас их было 22.

Я посетил некоторые из них, и по лицам людей видел, насколько тяжело им было под конец сезона. В конечном итоге само по себе число этапов – 22 – не такое уж большое, но проблема в том, что всё время есть гонки, которые проходят встык с недельными интервалами.

Переезд с одной трассы на другую – непростое дело, и всякий раз нужно правильно настроиться, собраться и войти в рабочий ритм. Думаю, многим именно это даётся труднее всего, и речь не только о гонщиках, но также о механиках и обо всех людях, кто участвует в рабочих процессах.

Но в дальнейшем гонок будет ещё больше – 24, и это обещает стать очень трудным испытанием. Вероятно, в мире есть запрос на такое число Гран При, возможно, болельщики хотят, чтобы гонок было больше – что ж, дело Формулы 1 составить такой календарь. Но если бы я до сих пор выступал в чемпионате мира и видел это количество гонок, то я бы занял жёсткую позицию на переговорах с командой на тему компенсации.

Но дело ведь не только в этом. Можно ли быть уверенным, что люди выдержат такие нагрузки? Можно ли гарантировать, что все по-прежнему будут работать, не делая ошибок? Формула 1 – спорт высочайших скоростей, и здесь ошибки не допустимы».

Также Хаккинен поделился своим мнением о том, что делает Макса Ферстаппена таким классным гонщиком: «Каждый пилот проводит в команде определённое число сезонов, скажем, три или четыре года, и если он стабильно быстр, если у него достигнуто взаимопонимание с инженерами, то и результаты будут примерно на одном уровне.

В этот период за разработку и модернизацию машины отвечают одни и те же люди, и общими усилиями вы всё более глубоко анализируете проблемы, получаете всё более точную информацию и уже знаете, как добиться оптимального поведения машины, чтобы оно соответствовало стилю пилотирования конкретного гонщика.

Полагаю, машина Red Bull оптимизирована с учётом предпочтений Макса, и именно это помогает ему добиваться стабильности, ведь она на 100% ему подходит. В команде нашли особый подход ко всем аспектам работы с машиной, начиная с мощности двигателя, чёткого функционирования тормозов и трансмиссии до эффективности аэродинамики на различных скоростях и поддержания нужной температуры шин. Даже напарнику Ферстаппена не удаётся выйти на его уровень, хотя Серхио уже давно выступает за эту команду.

Когда я говорю о гонщиках и командах современной Формулы 1, я всегда обращаюсь к собственному опыту, вспоминаю, как мы в своё время выступали в чемпионате мира и как преодолевали трудности. Когда я вижу, результаты Макса в этом году, я понимаю, что он испытывает очень высокий прессинг.

Чтобы показывать такие результаты, необходимо постоянно поддерживать максимальную концентрацию, и я думаю, что тут дело не только в том, что машина RB19 и команда Red Bull настолько хороши. Это невозможно без особых качеств гонщика, и у Макса эти особые качества есть. Ему удаётся оставаться на стабильно высоком уровне в течение всего сезона.

Ферстаппен показывает такие скорости, что это разрушает уверенность Переса с своих силах, он не может угнаться за напарником, но успехи Макса объясняются многими причинами. Дело ещё и в том, что в юности он буквально жил на картодромах, это позволило ему очень быстро учиться и впоследствии такой подход дал свои плоды.

Кроме того, он дебютировал в Формуле 1, когда был ещё совсем молодым, что бывает очень редко. Он очень рано начал накапливать опыт и теперь это даёт ему преимущество».