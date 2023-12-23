Ньюи дал понять, что не собирается уходить из Red Bull

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Работать с Эдрианом Ньюи, самым успешным гоночным конструктором в истории Формулы 1, мечтают все команды, однако последние 17 лет он сотрудничает с Red Bull Racing и, похоже, не собирается ничего в этом плане менять.

Принимая участие в подкасте Formula for Success («Формула успеха»), Ньюи рассказал, что уже трижды получал предложения от Ferrari, однако неизменно их отклонял.

«У бренда Ferrari есть своя магия, – сказал Ньюи. – Если честно, я готов предположить, что, пожалуй, все, кто работает в автоспорте, всегда восторгаются этой командой и испытывают соблазн к ней присоединиться, если бы такая возможность представилась.

И ко мне они обращались уже трижды, хотя один из этих случаев произошёл ещё в те времена, когда я работал в IndyCar (т.е. в середине 80-х). Это замечательный бренд, ему присуща какая-то мистика. По сути, это национальная команда Италии, со всеми плюсами и минусами, которые с этим связаны.

Минусы такие: если ты не лучшим образом справляешься с делом, тебе обеспечена самая жёсткая критика, тебя просто разорвут на куски. Разумеется, в случае успеха ты становишься национальным героем. А это тоже прессинг.

Если говорить обо мне, то меня страстно увлекает именно инженерная сторона дела, и мне очень нравилось работать с командами, с которыми я сотрудничал».

Одним из ведущих подкаста Formula for Success является Дэвид Култхард, бывший гонщик, с которым у Ньюи хорошие отношения ещё с тех времён, когда оба работали в McLaren. Именно Култхард в своё время сыграл ключевую роль в том, что Ньюи принял предложение перейти в Red Bull Racing.

«В Red Bull я перешёл во многом благодаря твоему совету, Дэвид, – напомнил Ньюи. – И получается, что в этой команде я работаю почти с самого начала. В ней я стал одним из тех, кто руководил созданием её инженерного департамента, в этой команде мне комфортно. Мы все знаем, как в ней поставлена работа.

Что касается каких-то перемен, то я не хочу говорить, что никогда не поменяю места работы, но это было бы похоже на уход из семьи, потому что команда стала для меня именно такой семьёй».