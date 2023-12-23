Пиастри пока не работал с новой машиной на симуляторе

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В McLaren полным ходом занимаются созданием машины 2024 года, интенсивная работа над этим проектом продолжается уже несколько месяцев, однако концовка сезона была настолько напряжённой, что у Оскара Пиастри до сих пор не было возможности познакомиться с повадками будущей машины на симуляторе.

«Если честно, календарь в 2023 году был настолько плотный, что гонки следовали одна за другой, поэтому работа на трассах требовала полной концентрации, – приводит слова Пиастри австралийское издание Speedcafe. – Для команды важно было занять 4-е место в Кубке конструкторов и сражаться с ещё более сильными соперниками, что нам, к счастью, удалось.

Разумеется, мы с Ландо делимся комментариями о поведении машины и участвуем в выборе направления дальнейшего развития, если говорить обо всех процессах в более широком смысле, однако до последнего момента нашим приоритетом были гонки.

С нами регулярно консультируются по поводу тех или иных концепций и идей, так что процесс инженерного поиска идёт постоянно. Понятно, что до начала предсезонного периода ещё немало времени, и я думаю, что команда успеет достаточно серьёзно продвинуться. Будет очень интересно приступить к знакомству с новой машиной, когда в начале 2024 года всё уже начнёт принимать более конкретные формы.

Инвестиции, сделанные командой в новую аэродинамическую трубу и симулятор следующего поколения, а также другие шаги по развитию инфраструктуры Технологического центра McLaren, играют очень позитивную руль. Здорово, что у нас теперь есть такое современное и качественное оборудование, ведь оно позволяет работать более эффективно.

Если говорить о новом симуляторе, то на его отладку всегда требуется время, поскольку важно добиться нужного уровня корреляции, и этот процесс продолжается, но уже чувствуется, что симулятор приносит пользу в работе над определёнными аспектами машины».

В 2024 году Пиастри продолжит сотрудничать со своим гоночным инженером, Томом Сталлардом, который раньше работал с Даниэлем Риккардо.

«Всегда важно выстроить прочные рабочие отношения со всей инженерной бригадой, – подчеркнул Оскар. – Инженеры очень здорово помогали мне в этом году, тем более я был новичком. Хорошее взаимопонимание и правильно налаженный обмен информацией – это залог успеха в плане модернизации машины, и наше сотрудничество развивалось вполне позитивно.

С каждой гонкой эти отношения становились всё прочнее, ведь мы так много времени проводили вместе на разного рода совещаниях – здорово, что теперь я уже знаком со всеми коллегами».

В McLaren пока не назвали дату презентации новой машины, но в любом случае это будет до начала предсезонных тестов в Бахрейне, которые пройдут с 21 по 23 февраля.