В McLaren завершили сезон особым коллективным фото

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Хорошо, когда вокруг базы гоночной команды обширная территория, на которой весь коллектив может по разным поводам собираться, в том числе для того, чтобы отметить завершение сезона особым коллективным фото.

Вокруг Технологического центра McLaren в Уокинге раскинулись настоящие просторы, и на фоне английских лужаек получаются отличные фотографии, тем более что повод в этом году для них действительно есть. Команда во второй половине сезона добилась впечатляющего прогресса, её гонщики девять раз поднимались на подиумы, и это не считая успехов в субботних спринтах, а Оскар Пиастри был признан «Новичком года».

Конечно, всё это стоило как-то увековечить, и вот вам результат! Для того, чтобы было понятно, как это делается, в McLaren на своей страницах в социальных сетях даже поделились коротким видео, рассказывающем о технологии этого проекта. А под конец Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, подвёл его итог следующей фразой: «Сделано! А теперь вновь за работу!»