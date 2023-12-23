Видео: Льюис Хэмилтон прыгает с парашютом

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Гонщики Формулы 1 продолжают делиться в социальных сетях рассказами о том, как проводят межсезонье. Например, Льюис Хэмилтон сменил гоночный комбинезон на парашют.

Семикратный чемпион мира совершил серию смелых прыжков над пустыней Дубая. Льюис большой любитель экстремальных видов спорта, а лицензию для самостоятельных прыжков с парашютом он получил ещё в 2019 году. Прыжки над пустыней Хэмилтон совершил при поддержке своего личного спонсора – компании Monster Energy.

По итогам 2023 года Льюис Хэмилтон занял третье место в личном зачёте. Гонщик Mercedes надеется, что в новом сезоне команда построит машину, которая позволит побороться за титул с Максом Ферстаппеном.