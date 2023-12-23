Видео: Вольфф, Хэмилтон и Шумахер на базах Mercedes

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Тото Вольфф, Льюис Хэмилтон и Мик Шумахер недавно побывали со специальными визитами на обеих базах Mercedes – и в Брэкли, и в Бриксуорте, где находится моторостроительное подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) в Брэкли. На этих встречах они в неформальной обстановке подводили итоги сезона, общались с коллективами и поздравляли всех с Рождеством. Пресс-служба команды поделилась видеороликом, посвящённым этим событиям.

Вообще производство гоночных силовых установок в современной Формуле 1 – отдельная вселенная, и когда Мику, резервному пилоту команды, перед экскурсией по базе HPP было предложено надеть стерильный белый халат, он сказал: «Такое ощущение, словно я в операционной!»

Завершение сезона – важный повод, поэтому на встречу с руководителем команды и гонщиками собрался весь коллектив, для которого, конечно, было важно услышать слова, сказанные семикратным чемпионом мира: «Я очень благодарен за всю ту работу, которую вы здесь ведёте. Именно благодаря вам мы продолжаем движение вперёд, вы нас вдохновляете и подгоняете!

Я знаю, когда мы вернёмся на гоночные трассы, то испытаем настоящую радость, если сможем скинуть с пьедестала наших соперников!»

Джордж Расселл на эту встречу не приехал, и Вольфф объяснил, что второй гонщик приболел: «Джордж отсутствует не потому, что взял отгул – он действительно болен».

И вот как на это отреагировал Льюис: «А я как раз хотел спросить, где Джордж? В прошлом я так поступал, чтобы пропустить какие-то тестовые дни, потому что не люблю тесты! Поэтому вчера, узнав, что он заболел, я подумал: «Ага, он меня превзошёл, поднялся на более высокий уровень!»

На базе команды в Брэкли Мик Шумахер упомянул своего отца, который в последние годы карьеры в Формуле 1 выступал за Mercedes: «От отца, когда он ещё был в этой команде, я слышал, что здесь надо обязательно побывать и пообщаться с вами. И, по-моему, я впервые приехал сюда в 2014 году, чтобы впервые поработать на симуляторе, причём тогда это держалось в секрете.

Здорово, что сейчас я вновь сюда приехал, такое ощущение, что я в семейном кругу. Я очень рад, что сотрудничаю с командой Mercedes и продолжу эту работу в следующем году».

Тото Вольфф повёл разговор на предпраздничные темы: «Знаете, у нас в Австрии нет таких странных обычаев, как у вас на Британских островах. Например, мы не надеваем рождественские свитера, хотя это красивая традиция, но мы таких свитеров не носим…»

«А кожаные штаны вы носите?» – перебил Льюис.

«Для кожаных штанов погода неподходящая, слишком холодно», – ответил Тото. – Но летом я их надеваю!»

После этого Льюис рассказал о том, что они вместе с Миком на днях прыгали с парашютом – оказывается, в своё время Шумахер совершил немало прыжков вместе с отцом:

«Как-то раз в Дубае в аэропорту Мик у меня спросил: «Хочешь совершить прыжок вместе с нами?» Причём сам он прыгал вместе с профессиональными парашютистами. У тебя ведь около тысячи прыжков?»

Мик это подтвердил.

«Я на его фоне просто любитель, – продолжил Хэмилтон. – Так вот, Мик мне предложил тогда к ним присоединиться, а когда я спросил, а что нужно делать, то пообещал, что все необходимые инструкции я получу уже в самолёте, когда будем взлетать!..»

На эти слова собравшиеся отреагировали весёлым смехом. А когда встреча с мотористами завершилась, гостей провожали долгими аплодисментами.