Боттас хочет участвовать в чемпионате мира по велоспорту

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Мы не раз рассказывали об увлечении Валттери Боттаса велоспортом, и со временем этот отличный способ поддерживать отличную физическую форму превратился в нечто большее, ведь финн круглый год крутит педали на гравийных трассах разных стран и континентов.

Более того, вместе со своей подругой Тиффани Кромвелл, профессиональной велосипедисткой, он теперь занимается организацией велогонок: с 18 по 20 января в её родной Австралии в окрестностях Аделаиды пройдут соревнования, получившие называние RADL GRVL. Разумеется, он сам регулярно принимает участие в таких гонках в перерывах между Гран При и, кстати, показывает неплохие результаты, хотя соревнуется с профессионалами.

Но в 2024 году он решил поставить перед собой ещё более серьёзную цель.

«Я попытаюсь пройти квалификацию, чтобы получить право принять участие в чемпионате мира по гравийным велогонкам», – рассказал Боттас, принимая участие в подкасте Bobby & Jens, посвящённом велоспорту. Разумеется, речь идёт только об отдельных этапах, в частности, Валттери уже запланировал выйти на старт велогонки в Бельгии, которая пройдёт 5-6 октября следующего года.

В чемпионате UCI Gravel World Championship принимают участие спортсмены разных возрастных категорий, и поскольку Боттасу в следующем августе исполнится 35, то если он успешно пройдёт отборочную стадию, тогда сможет выйти на старт в группе «35-39 лет».