Эдриан Ньюи о том, как ему помог Берни Экклстоун

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Руководитель конструкторского штаба Red Bull Эдриан Ньюи в 2021-м попал в серьёзную аварию во время велотренировки. Всё могло закончиться плохо, если бы не помощь Берни Экклстоуна – он рассказал об этом в подкасте Formula For Success.

Эдриан Ньюи: «Многие аварии происходят из-за глупости. Но именно тогда я понял, насколько важны люди, которые тебя окружают.

У меня были сломаны кости черепа. К счастью, в тот день мы с женой были вместе с Берни Экклстоуном. Жена позвонила Берни и сказала, что всё выглядит не очень хорошо и что мне нужно в больницу. Мы были в Хорватии, Берни позвонил своему хорватскому другу, а тот позвонил премьер-министру. Премьер-министр позвонил руководителю центра неврологических операций, который был в отпуске в Боснии и Герцеговине.

Меня быстро госпитализировали, скоро я оказался в больнице в Сплите. После полудня пришли три врача. Один немного говорил по-английски и сказал, что у меня проломлен череп и нужна срочная операция, иначе я могу потерять зрение. Я спросил их, каков риск повреждения мозга. "Пять или десять процентов", — ответили они.

Я позвонил жене и сказал: «Забери меня отсюда!» Берни и Кристиан Хорнер помогли мне вернуться в Англию, где мне и сделали операцию».