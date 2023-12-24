Элбон: Нам приходилось широко расставлять локти

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Пару лет назад казалось, что возвращение Алекса Элбона в Формулу 1 и переход в Williams – что-то вроде последнего шанса на спасение его карьеры. А теперь он считается одним из перспективных гонщиков, и к нему проявляют интерес многие команды – и всё потому, что даже за рулём далеко не самой быстрой машины ему удавалось добиваться впечатляющих результатов.

Из 28 очков Williams, заработанных за сезон, 27 на счету Элбона, что позволило этой команда занять 7-е место в Кубке конструкторов.

«Я очень горжусь тем, как мы проводили гонки в этом году, – заявил Алекс в интервью официальному сайту чемпионата. – Вспоминая, как складывался сезон, я бы сказал, что немного расстроила гонка в Мельбурне (Элбон ехал шестым, но допустил ошибку и разбил машину), где я упустил хорошую возможность. Но если не принимать во внимание тот случай, то такое ощущение, что мы использовали все шансы, когда можно было заработать очки.

Это было непросто, в большинстве случаев нам приходилось широко расставлять локти. Думаю, отчасти благодаря этому мы опережали другие машины середины пелотона и зарабатывали очки. А остальные эти возможности просто упускали.

В прошлом году моя задача была скорее в том, чтобы показать, на что я способен, и доказать команде, что решение взять меня было правильным. Перед этим сезоном мне казалось, что та задача была выполнена, и в 2023-м уже надо было помогать команде подняться на более высокий уровень. Вместе с Джеймсом Ваулзом, вместе со всей командой мы старались понять, за счёт чего можно финишировать в призовой десятке.

Моя карьера в Формуле 1 складывалась трудно, но полагаю, что сейчас, когда у меня подписан более продолжительный контракт, я уже твёрдо стою на ногах и чувствую уверенность в своих силах. Я знаю, что команда меня поддерживает и полностью мне доверяет».

Одно из важных решений, принятых Джеймсом Ваулзом, занявшим пост руководителя Williams только в этом году, состояло в том, что команда рано прекратила модернизацию машины и переключилась на подготовку к следующему сезону.

Последние технические новинки появились на FW45 ещё в Канаде, т.е. за 14 этапов до окончания чемпионата. Ближайшие соперники Wiilliams продолжали дорабатывать свою технику, однако это не помешало команде из Гроува удержать 7-е место.

«Вообще-то это было что-то вроде меры, принятой ради выживания, – признал Элбон.– Мы понимали, что после канадского этапа впереди были шесть или семь гонок, про которые мы знали, что у нас будут шансы заработать очки. Все усилия мы направили на подготовку к следующему сезону, поэтому прекратили дорабатывать машину. По сравнению с прошлым годом мы сделали огромный шаг вперёд и хотим добиться ещё большего прогресса в следующем году.

Я чувствую, что команда на подъёме, в этом нет сомнений. Я уже проделал большую работу на симуляторе, связанную с созданием новой машины. Я вижу этот прогресс, вижу, что команда жаждет успеха. Отставание от лидеров по-прежнему велико, и впереди у нас ещё много дел. Конечно, я хочу помочь команде, хочу участвовать в этом путешествии, но время покажет.

Я не собираюсь выступать за Williams до 40 лет, но при этом вижу направление, в котором движется команда. Время у меня есть, и я хочу посмотреть, как всё будет складываться. Я чувствую, что в команде меня ценят, и мне нравится с ней работать».