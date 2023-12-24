Франц Тост: Мне будет очень не хватать нашей команды

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В конце года Франц Тост покидает пост руководителя команды AlphaTauri и перед Рождеством выступил с обращением к болельщикам, вероятно в последний раз в этом качестве.

Франц Тост: «2023-й подходит к концу, и это был довольно непростой год. В начале сезона машина работала хуже наших ожиданий, а потом у нас не раз менялись гонщики. Такие перемены всегда дестабилизируют команду, а кроме того, не стоит забывать, что на AlphaTauri сказалось стихийное бедствие, наводнение в Эмилии-Романьи.

Более двух десятков сотрудников команды остались без крыши над головой, и это тоже стало очень сильным потрясением для всех нас.

Но вторая часть сезона сложилась лучше: мы смогли повысить эффективность машины, внедрили немало технических новинок, и результаты пошли вверх. Это важно в том числе и для следующего года, ведь в конце этого сезона я выхожу в отставку и передам полномочия Петеру Байеру, который станет исполнительным директором, и Лорану Мекису – он займёт пост руководителя команды.

У меня оптимистичный настрой, я убеждён, что они смогут вывести AlphaTauri на следующий уровень. Но уже в январе я начну скучать по нашей команде, мне будет не хватать всех этих стрессов, связанных с началом сезона, с работой по созданию машины, с проведением краш-тестов, ведь, как всегда, надо всё успеть вовремя сделать к предсезонным тестам.

Мне будет не хватать замечательных людей, вместе с которыми я работал предыдущие 18 лет, и хочу сказать большое спасибо всем болельщикам AlphaTauri и Red Bull за отличную поддержку! Всем вам я желаю весёлого Рождества, а также счастливого и успешного Нового года!»