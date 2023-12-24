Гонщики McLaren поздравили болельщиков команды

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Команда McLaren не могла обделить своих болельщиков вниманием в канун Рождества, поэтому поделилась и забавной картинкой, и предоставила слово обоим гонщикам.

Воспроизведём их диалог полностью.

Оскар Пиастри: Привет всем болельщикам McLaren! 2023 год подходит к концу, и мы просто хотим сказать большое спасибо за вашу поддержку!

Ландо Норрис: Да-да, хотим поблагодарить всех, кто приезжал на гонки, а также поблагодарить за всю вашу поддержку в социальных сетях, которую мы видели в каждый уик-энд! Но и за то, что вы были с нами в начале сезона, ведь оно было непростым, зато потом мы добились отличных результатов.

В общем, хотим сказать спасибо за поддержку, ведь благодаря вам в этом году нам есть что праздновать. Год был трудным, но интересным, и я бы сказал, что мы его завершили на высокой ноте.

Оскар Пиастри: Да, вторая половина сезона была очень хорошей.

Ландо Норрис: Согласен, она была просто отличной, и мы добыли немало трофеев.

Оскар Пиастри: Да, больше, чем мы могли подумать в начале года.

Ландо Норрис: Ага, и это всегда хорошо.

Оскар Пиастри: Спасибо, что вместе с нами преодолели сложные периоды и радовались хорошим временам. Желаем вам отличных зимних праздников, проведите их в кругу семьи, где бы вы ни находились, и увидимся с вами вновь в 2024 году!

Что касается забавой картинки, то о ней тоже стоит сказать несколько слов. Фамилия австралийского гонщика McLaren пишется Piastri, но в команде решили внести праздничные коррективы в её начертание. На всякий случай напомним, что tree – по-английски «дерево».

Подпись к картинке такая: «Pias-tree – наш любимый вид деревьев».

У английской команды и юмор соответствующий, всё логично.