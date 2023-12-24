Рождественский постер от команды Mercedes

Сегодня в тех странах, где придерживаются григорианского календаря, отмечают канун Рождества, т.е. сочельник, а команды Формулы 1 именно из этих стран, так что зимние праздники для них в самом разгаре.

Вчера мы рассказали об открытке, которая на редакционный адрес F1News.ru пришла от Sauber Motorsport, а сейчас хочется поделиться довольно стильным поздравлением, которое команда Mercedes адресовала всем.

Как видите, соблюдены все праздничные мотивы – тут и ёлки, и игрушки, и коробки с подарками, на которых восседает Льюис Хэмилтон, и даже весёлый снеговик.

На Джордже Расселле мы видим специальный рождественский свитер – есть в Великобритании такая традиция. Хотя занесённая снегом база в Брэкли – явное преувеличение, потому как в графстве Нортгемптоншир сегодня +13, но это не столь важно.

А больше всего внимания привлекают, пожалуй, цепи противоскольжения на сликах машины Формулы 1, которая везёт ёлку, и интересным образом доработанный автомобиль безопасности: знакомое тёмно-красное купе Mercedes-AMG GT на гусеничном ходу!

Комментарий от команды короткий и нехитрый: «Завершаем год ещё одним последним постером. Всем счастливых зимних праздников!»