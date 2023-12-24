Штайнер: Пока мы сохраним прежнюю бизнес-модель

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Команда Haas F1 завершила сезон на последнем месте Кубка конструкторов, хотя в 2022 году была на пару строчке выше. Следовательно, по итогам 2023-го ей причитается намного меньше призовых, а её бюджет и без того довольно скромный – по меркам Формулы 1, разумеется.

Когда Гюнтера Штайнера, руководителя команды, попросили прокомментировать эту ситуацию, он ответил: «Значит, мы должны это компенсировать. Мы находим новых деловых партнёров, и они помогут нам покрыть финансовые потери. Но в любом случае надо постараться найти источники дополнительного финансирования.

Затраты команды не должны быть просто расходами, это должны быть инвестиции – это ключевое слово. Но как инвестировать имеющиеся средства, чтобы добиться улучшений? Это не значит, что вы вернёте вложенные деньги уже завтра – на это потребуется время. Вопрос в том, в какой мере эти инвестиции окажутся эффективными?»

В минувшем сезоне машина Haas была не такой уж медленной, но её скорость проявлялась только в квалификациях, а на дистанции гонки она слишком агрессивно расходовала резину, что неизбежно сказывалось на темпе. Поэтому очки Нико Хюлкенбергу и Кевину Магнуссену удавалось заработать очень редко.

Попытки модернизировать VF-23 ни к чему не привели, и в команде лишь надеются, что информация, собранная в течение сезона, будет рационально использована в процессе разработки шасси 2024 года.

«Все думают, что мы не занимались модернизацией машины, потому что у нас не было денег, но главная проблема в том, что нам вообще не удалось повысить эффективность шасси, – пояснил Штайнер в интервью The Race. – А второй момент заключается в том, мы поздновато это осознали. Это нужно было понять раньше».

При этом в команде по-прежнему делают ставку на максимально широкое сотрудничество с Ferrari и не собираются менять привычную бизнес-модель. Но в теории и она позволяет многого добиться, однако владельцу команды, Джину Хаасу, стоит задуматься о дополнительных инвестициях, если он хочет, чтобы команда не застряла на последней строчке Кубка конструкторов надолго.

«Пока для нас лучше всего придерживаться прежней бизнес-модели, ведь если вы её меняете, то делать это надо постепенно, – считает Штайнер. – Наши трудности заключаются в том, что если мы попытаемся расширять собственное производство, из этого ничего хорошего не выйдет, ведь если вы проводите серьёзные реформы, обычно приходится отступить на шаг назад, прежде чем удастся сделать два шага вперёд.

В ближайшей перспективе мы сохраним прежнюю бизнес-модель. У неё есть свои плюсы и свои минусы. Например, у нас нет аэродинамической трубы, позволяющей продувать модели в 60% натуральной величины, а инвестировать $50 млн., чтобы построить такую трубу – сложная задача. Сейчас аэродинамические трубы активно используются, но так будет не вечно.

У Джина Хааса в Америке уже есть аэродинамическая труба, но она рассчитана на модели в натуральную величину, а просить его приобрести ещё одну было бы чересчур. Но аэродинамическая труба Ferrari вполне хороша, мы знаем её возможности – так к чему что-то менять?

Гораздо важнее для нас заняться повышением качества тех компонентов аэродинамики, которые мы производим. Так что проблема не в бизнес-модели. Не думаю, что она позволит выиграть чемпионат, но можно ли с ней занять 5-е место? Да, ведь раньше мы его уже занимали».