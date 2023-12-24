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Впервые в истории Формулы 1 состав пилотов между двумя сезонами не изменился – в следующем году во всех командах будут выступать те же гонщики, что и в минувшем сезоне. Руководитель Haas F1 считает, что в 2025-м перемен будет много, а сезон переходов начнётся рано.

Гюнтер Штайнер: «В 2025-м рынок пилотов откроется рано. Одни завершат карьеру, вместо них в Формулу 1 придут новые гонщики. Все мы постоянно следим за ситуацией на рынке, но пока рано принимать решения.

Думаю, в следующем году первые заявления о переходах прозвучат уже в начале сезона – все стремятся гарантировать себе лучшие шансы в 2025-м.

Но если пригласить гонщика слишком рано, он будет стоить дороже, а если слишком поздно, то на рынке может никого не остаться. Всегда нужен баланс.

Готов ли я взять новичка? Сейчас моя позиция не так категорична, как прежде. Очевидно, что новичок – не идеальный вариант для команды, у него есть свои плюсы и минусы, но в какой-то момент у вас просто может не быть иного выбора».