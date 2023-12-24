Стелла: Работая с Пиастри, мы чувствуем его потенциал

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Оскар Пиастри не случайно был официально признан лучшим новичком года и удостоен специального приза FIA: 22-летний австралиец заработал за сезон 97 очков, дважды поднимался на подиум, а также выиграл спринт в Катаре.

Но Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, убеждён, что это только начало.

«Когда я думаю о том пути, который ему предстоит пройти, то просто полагаю, что сейчас он в самом начале этого долгого путешествия, – заявил Стелла, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill. – Причём я так думаю не потому, что он новичок, а потому, что работая с Оскаром, мы чувствуем его огромный потенциал.

Не знаю, каких успехов он добьётся в будущем, ведь пока я наблюдаю только начало его карьеры. Но почти предвижу, что преград на этом пути он может вообще не встретить».

Но чтобы потенциал талантливого гонщика раскрылся в полной мере, в команде должны правильно выстроить работу с ним, и Стелла это хорошо понимает: «Важно сразу на этом сосредоточиться, ведь сейчас мы только закладываем основы. Мы понимаем сильные стороны Оскара, но нужно продолжать напряжённо трудиться, чтобы в полной мере выявить его возможности, постараться побыстрее их развить, а также понять, в чём его слабости.

С моей точки зрения, важно понимать, что это продолжительный процесс. В прошлом я уже говорил, что результаты придут сами по себе, но важно каждый день добиваться какого-то прогресса, стараться, чтобы сегодняшние результаты были лучше, чем вчерашние. А завтра всё должно получаться лучше, чем сегодня.

Именно такое отношение к делу мы стараемся выработать в McLaren. Разумеется, это главный совет, который я продолжу повторять, общаясь с Оскаром».