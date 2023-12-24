Стив Нильсен оставил пост спортивного директора FIA

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Стив Нильсен, только в январе назначенный на должность спортивного директора FIA, покинул эту должность и ушёл из федерации. Как сообщает BBC Sport, Нильсен, опытный профессионал, занимал этот пост меньше года и оставил его, поскольку его не устраивают подходы FIA, где не хотели проводить реформы, которые он считал необходимыми.

До 2023 года Нильсен в течение пяти лет занимал аналогичную должность в Формуле 1 и был в подчинении Росса Брауна. Официально никакие причины его ухода из FIA не называются, а сам он не готов давать комментарии.

59-летний Стив Нильсен – человек, отлично известный всему паддоку и за его пределами, ведь он начал работать в Формуле 1 ещё во второй половине 80-х, занимал разные должности в разных командах, но дольше всего был спортивным директором Renault. Все команды чемпионата в январе поддержали его переход в FIA, и решение Нильсена об уходе им вряд ли понравится, поскольку у него могут быть те или иные нежелательные для них последствия.

Формально он покинул должность 21 декабря, и для FIA это уже вторая заметная отставка за последние две недели: 13 декабря из федерации ушла Дебора Майер, возглавлявшая комиссию FIA «Женщины в автоспорте». На просьбы прессы прокомментировать эти отставки в федерации не отреагировали.