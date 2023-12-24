Автоспорт
Вассёр: Карлос и Шарль участвовали в разработке машины
Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что конструкторы заново разработали 95% деталей для машины 2024 года, и этой работе помогали оба гонщика.
Фредерик Вассёр: «Карлос и Шарль с самого начала принимали активное участие в разработке новой машины и вполне довольны сложившейся ситуацией.
Важно привлечь их к участию с самого начала. В конце сезона они были сильно измотаны, две-три недели отдохнут и вернутся на базу 9 или 10 января. Для них сейчас важно использовать свободное время, поскольку в следующем году график станет ещё более напряжённым».