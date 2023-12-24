WEC: В Isotta Fraschini провели тесты в Эшториле

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В заявочном листе чемпионата мира по гонкам на выносливость на 2024 год среди прочих участников в категории Hypercar есть и итальянская команда Isotta Fraschini. О том, что эта некогда знаменитая марка, упоминание о которой на протяжении многих десятилетий можно было встретить только в литературе, в том числе отечественной, возрождается, мы писали ещё год назад.

Правда, как это часто бывает, не все планы новым владельцам бренда и людям, приглашённым в этот проект, удалось осуществить в срок, в частности, в уходящем году дальше тестов спортпрототипа Tipo 6 LMH-C дело не продвинулось, и в гонках машина пока не участвовала.

Недавно у Isotta Fraschini появился новый партнёр, им стала французская команда Duqueine Engineering, выступающая в серии European Le Mans, а деловые отношения с британской Vector Sport прекращены.

На этой неделе команда провела двухдневные тесты на португальском автодроме в Эшториле. Мексиканец Алекс Гарсия и француз Жан-Карл Верне проехали за два дня более 1200 км, прежде всего работая над гоночным темпом.

«Я очень рад, ведь возможность испытывать эту машину для меня – словно рано наступившее Рождество!» – прокомментировал Гарсия, действующий чемпион ELMS в категории LMP3. – Я мечтал увидеть эту машину в реальности, а пилотировать такой гиперкар, в котором воплощены все современные технологии, вообще замечательно. Мы проехали немало кругов, чтобы адаптироваться к машине и всем её системам, но всё работает вполне гладко».

Клаудио Берро, руководитель гоночных программ Isotta Fraschini добавил: «Я очень доволен первыми тестами, проведёнными вместе с Duqueine Engineering. Также Алекс Гарсия впервые пилотировал гиперкар и действовал очень профессионально, а Жан-Карл ему помогал.

За два дня тестов на португальской трассе мы провели несколько длинных серий кругов, по ходу которых машина работала идеально, и это позволило собрать немало информации о шинах и настройках».

Isotta Fraschini дебютирует в WEC на первом этапе сезона в Катаре, который пройдёт 2 марта.