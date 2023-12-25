Берни Экклстоун: Я знал, что у Шумахера был талант

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Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что в 1991 году помог Флавио Бриаторе переманить Михаэля Шумахера из Jordan в команду Benetton, в составе которой немецкий гонщик выиграл два своих первых чемпионских титула из семи.

Берни Экклстоун: «Я знал, что у Михаэля Шумахера был талант. Эдди Джорджан был о нём очень высокого мнения, а у Эдди намётанный глаз. Не было сомнений, что Михаэль вскоре всё равно нашёл бы место в Формуле 1, но мы решили срезать углы и переманить его от Джордана.

Мы с Михаэлем однажды разговаривали, когда он перешёл в Ferrari. Я спросил у него: «Кто лидер команды?» И он ответил: «Я собираюсь им стать». И у него это отлично получалось. Он умел раскрыть лучшие качества людей. Он заслуживал уважение, и к нему прислушивались. Жан Тодт делал всё, что говорил Михаэль.

Я скучаю по нему. Он – звезда, и его всегда будут помнить таким».