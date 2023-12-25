Ферстаппену не позволили взять напрокат мощный спорткар

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Макс Ферстаппен сейчас на каникулах, как и все гонщики Формулы 1, и он отправился в Португалию, где с ним произошла по-своему забавная история, о которой пишет европейская пресса, в частности, британский таблоид The Sun.

Трёхкратному чемпиону мира не разрешили взять напрокат мощный Mercedes-AMG GT – в одном из португальских отделений известной прокатной конторы Sixt Ферстаппену объяснили, что он слишком молод, чтобы ездить на автомобиле, способном разгоняться до 300 км/ч и больше. По местным правилам, для этого клиент должен быть не моложе 30 лет.

Поэтому лучшему гонщику современной Формулы 1 пришлось довольствоваться более скромной моделью – седаном BMW 5-й серии, который не такой резвый, хотя и медленным его не назовёшь, поскольку его максимальная скорость составляет порядка 250 км/ч.

По словам представителя Sixt, «чтобы найти приемлемое для клиента решение, компания предоставила мистеру Ферстаппену другой автомобиль премиального класса». Кстати, в итоге тот Mercedes взял напрокат менеджер Макса Раймонд Фермюлен.

Однако далее этот же представитель компании добавил, что из правил бывают исключения, и в будущем Макс Ферстаппен, которому в Sixt принесли извинения за доставленные неудобства, сможет брать напрокат любую машину, какую захочет, поскольку в его водительских навыках сомнений быть не может.

Макс в начале недели прилетел в Альгарве вместе с большой компанией друзей и родственников на трёх частных самолётах, и они взяли напрокат два десятка автомобилей – упомянутый Mercedes был одним из них. По информации The Sun, компания также арендовала на пару дней автодром в Портимао, чтобы покататься от души.