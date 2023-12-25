Хорнер: Перспективы Переса зависят от его результатов

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Контракт Серхио Переса с Red Bull Racing рассчитан до конца 2024 года, но на его место уже есть несколько претендентов, в том числе Даниэль Риккардо. Руководитель команды Кристиан Хорнер рассказал, что будущее мексиканского гонщика в его собственных руках, и при достижении определённых результатов Серхио может быть предложен новый контракт.

Кристиан Хорнер: «Мы находимся в привилегированном положении и можем себе позволить не спешить. У нас есть множество вариантов, и судьба Серхио в руках самого Серхио. Он – наш гонщик на 2024 год, и мы его поддерживаем. И если он отлично справится с работой в следующем году, то не будет причин не продлить с ним контракт на 2025-й. Но это будет зависеть исключительно от того, каких результатов он достигнет.

Сложно быть напарником Макса. Необходимо обладать определённой решимостью и характером, чтобы быть готовым противостоять Максу. По мере того, как соперники будут сокращать отставание, мы неизбежно будем хотеть, чтобы результаты наших двух гонщиков становились как можно ближе.

У Серхио очень высокий гоночный темп, и он много раз сильно проводил гонки. Но скорость в квалификации – та область, над которой он должен поработать зимой. Он прекрасно знает, что должен прибавить в квалификации, чтобы ему не приходилось отыгрываться при старте с низких позиций».