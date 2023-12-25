Пьер Гасли: У меня нет дружеских отношений с напарником

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Пьер Гасли и Эстебан Окон не ладили друг с другом в юности, но в прошедшем сезоне неплохо сработались в команде Alpine. Это признаёт Гасли, но при этом уверяет, что его отношения с напарником нельзя назвать дружескими.

Пьер Гасли: «Нас разделяет история нашей жизни. Однако мы сотрудничаем друг с другом, поскольку оба хотим победить, а это возможно при условии, если мы будем работать как одна команда.

Если говорить о личном уровне, то между нами нет никаких отношений, да они мне и не нужны. Мне необходимо только одно – чтобы Эстебан работал с максимальной отдачей на благо команды. Этого достаточно.

Я хочу опередить всех соперников, и если мне удастся это сделать, то я автоматически опережу и его. Но для этого я должен полностью сосредоточиться на себе, а не на противостоянии с напарником».