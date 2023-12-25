Рождественская открытка от Кими и его семейства

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Если бы проводился конкурс на лучшую рождественскую открытку, созданную гонщиками и командами Формулы 1, итоги которого определялись бы голосованием болельщиков, то семейство Кими Райкконена наверняка заняло бы в нём одно из первых мест.

Вообще Минтту, супруга чемпиона мира 2007 года, поделилась в социальных сетях целой серией трогательных фотографий и коротких видео, посвящённых зимним праздникам и снятых скорее всего в Финляндии, где у бывшего гонщика есть поместье на берегу Балтики. Но на главном снимке мы видим всё семейство, которое теперь состоит из пяти человек.

Вместе с родителями в кадре все трое детей – Робин, Рианна и Грейс, родившаяся прошлым летом – малышка встретила своё первое в жизни Рождество, которое, конечно, не останется в её памяти, но о нём будет напоминать эта славная фотография.

Можно добавить, что под ёлочкой лежат довольно большие коробки с подарками, которые просто не попали в кадр, но на самом деле они там есть.