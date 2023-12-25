Штайнер: Желаю нашей команде успехов в 2024 году!

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Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas F1, и Крейг Слейтер, журналист телеканала Sky Sports, встретились для беседы на темы зимних праздников и следующего года в классическом английском пабе.

Причём название паба совпадает с названием классического романа Сомерсета Моэма «Луна и грош», что тоже создавало какое-то особое настроение.

Гюнтер Штайнер: «Вы же знаете, в детстве всегда ждёшь Рождества, а у моих родителей была мясная лавка, и понятно, что им приходилось трудиться вплоть до самого сочельника. А жили мы в горах, и в Альпах всегда было много снега!»

После этих воспоминаний собеседники взорвали маленькую хлопушку для создания праздничной атмосфера, посмеялись, и Штайнер продолжил рассказ, но уже на гоночные темы: «В следующем году картина может быть какой угодно. У всех неплохо складываются финансовые дела, технические тоже, и хотя в этом году мы оказались последними, в 2024-м мы вполне можем подняться выше, ближе к середине пелотона».

Когда Штайнеру задали вопрос о противоречиях между Формулой 1 и FIA, что в полной мере проявилось в странной истории с расследованием в отношении Тото и Сьюзи Вольфф, он ответил так: «Думаю, для нашего спорта очень важно найти правильное решение. Как мы видели, все команды объединились и дали понять, чего мы хотим.

В настоящее время Формула 1 находится в очень благоприятном положении и как бизнес, и как спорт, и у неё впечатляющая аудитория. Нельзя допускать, чтобы какие-то проблемы влияли на это негативным образом. Скорее, FIA и FOM должны сами разобраться с этой ситуацией».

Также Штайнер высказал своё мнение об 11-й команде чемпионата, которой стремится стать Andretti Cadillac: «В партнёрах у них корпорация General Motors, и это прекрасно. Я не в курсе всех деталей происходящего, ведь в последние недели и даже месяцы никаких новостей об этом проекте не было, и я просто жду, каким будет следующий шаг. Приходится доверять FOM, это они должны предпринять те или иные шаги – либо вперёд, либо назад».

Затем Слейтер предложил собеседнику обсудить тему возможных перемен в составах команд в конце следующего года.

«Думаю, в теории в конце года может произойти немало перестановок, – рассуждал Гюнтер Штайнер. – У молодых гонщиков появятся хорошие возможности прийти в чемпионат. Возможно, кто-то из гонщиков, выступающих в Формуле 1 сейчас, решат завершить карьеру, а кто-то, может быть, не будет показывать нужных результатов, и с ними никто не захочет сотрудничать. Не исключено, что в каких-то командах решат рискнуть и сделают ставку на молодых гонщиков.

Все видели, как Оскар Пиастри дебютировал в этом году и сразу отлично себя зарекомендовал. Мы все это видели и задумались: если это получилось в случае с Пиастри и McLaren, то почему не получится у кого-то ещё? Вполне возможно, что в 2025 году в Формуле 1 появится 4 или 5 новых парней».

Штайнер предположил, что в следующем сезоне найдутся гонщики, которые смогут бросить вызов Максу Ферстаппену: «Полагаю, в 2024-м кто-нибудь сможет на равных соперничать с Максом и с Red Bull. Например, Льюис Хэмилтон, который и не думает сбавлять обороты. Хотя в следующем году ему исполнится 39 лет, он не обращает на это внимания и по-прежнему в отличной физической форме.

Но надеюсь, что следующим чемпионом мира после Макса станет Шарль Леклер! Ведь это будет означать, что у Ferrari хорошая машина, следовательно, и наша Haas тоже должна быть неплохой». (смеётся)

После этого Штайнер и Слейтер обменялись подарками: руководитель Haas F1 подарил журналисту книгу своих мемуаров, изданную в прошлом году, а Крейг, памятуя о манере Гюнтера нецензурно выражаться, преподнёс ему смешную копилку, предназначенную для сбора штрафов за публичную брань.

Напоследок Штайнер попытался ответить на вопрос о его будущей работе в качестве продюсера комедийного сериала: «Джин Хаас, владелец нашей команды, не возражает против этого проекта, ведь дело всегда в правильном распределении времени. Я пока не знаю, что это будет, хотя, конечно, веду переговоры с компанией CBS.

Всегда надо стремиться к балансу, выбирать, чем заниматься, а чего не делать, если какой-то проект отнимает слишком много времени. Например, на написание книги ушло не так уж много времени, я над ней работал с отличным профессионалом, который посетил несколько гонок, и мы в том числе работали там. И если в итоге на CBS будут делать этот сериал, я не собираюсь в нём сниматься, в кадре меня не будет».

И в самом конце этого видеоинтервью, которое, конечно, лучше смотреть, чем читать, Штайнер в качестве рождественского поздравления пожелал своей команде успеха, чтобы она вернулась в середину пелотона, поднявшись на более высокие позиции: «Я желаю нам успеха! А всем – весёлого Рождества и счастливого Нового года! С нетерпением жду новых встреч со всеми в следующем году, всем всего наилучшего!»