В Williams поздравили и поблагодарили всех болельщиков

Команда Williams в этом году часто была в центре внимания благодаря впечатляющим выступлениям Алекса Элбона – очки, им набранные, позволили ей занять 7-е место в Кубке конструкторов.

В команде верят, что в следующем году они смогут ещё чаще радовать своих болельщиков.

«Williams Racing хочет пожелать всем болельщикам веселого Рождества и счастливых зимних праздников! Нас всегда радовала ваша постоянная поддержка и преданность нашей команде. Всё, чем мы занимаемся, делается ради болельщиков, и мы вами гордимся.

В следующем году будем с интересом следить за Алексом Элбоном и Логаном Сарджентом, нашим динамичным дуэтом, который продолжит выступать за Williams. А пока надеемся, что вам удастся немного расслабиться и хорошо провести время на праздниках вместе с вашими близкими.

Отдохните и наберитесь сил, ведь мы уже готовимся атаковать на гоночных трассах в 2024-м с прежней энергией, благодаря которой уходящий год оставил нам так много отличных воспоминаний!»